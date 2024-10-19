Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri silaturahmi dengan Komunitas 'Wong Jawa Tengah (Jateng)' di kawasan Balekambang, Condet, Jakarta Timur, Sabtu (19/10/2024).

Kedatangan Pramono Anung didampingi politisi PDIP, Aria Bima dan komedian Cak Lontong.

Pramono disambut sejumlah warga yang mengenakan pakaian adat atau beskap khas Jawa. Menariknya Pramono dan tamu VIP yang mendampinginya disuguhi jamu gendong.

