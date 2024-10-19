Para tamu negara telah tiba di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Tamu-tamu negara ini berdatangan dari dua bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.
Diantaranya yang sudah tiba Wakil Presiden Laos, Wakil Presiden Vietnam, Perdana Menteri Vanuatu. Sebanyak 20 Kepala Negara akan menghadiri pelantikan Presiden, Minggu (20/10/2024).
Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow