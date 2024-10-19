...

Jelang Pelantikan Presiden Besok, Sejumlah Tamu Negara Tiba di Jakarta

Syifa Fauziah Ramadhani, Jurnalis · Sabtu 19 Oktober 2024 18:30 WIB
Para tamu negara telah tiba di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
 
Tamu-tamu negara ini berdatangan dari dua bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.
 
Diantaranya yang sudah tiba Wakil Presiden Laos, Wakil Presiden Vietnam, Perdana Menteri Vanuatu. Sebanyak 20 Kepala Negara akan menghadiri pelantikan Presiden, Minggu (20/10/2024).
 
Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

