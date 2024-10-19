Para tamu negara telah tiba di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Tamu-tamu negara ini berdatangan dari dua bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Diantaranya yang sudah tiba Wakil Presiden Laos, Wakil Presiden Vietnam, Perdana Menteri Vanuatu. Sebanyak 20 Kepala Negara akan menghadiri pelantikan Presiden, Minggu (20/10/2024).

Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani

Produser : Febry Rachadi

(rns)

