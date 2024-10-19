Puluhan ekor buaya titipan BKSDA di kolam penangkaran milik warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dievakuasi petugas untuk dipindahkan. Rencananya buaya tersebut akan dipindahkan ke wilayah Palembang, Sumatra Selatan.

Dalam video terlihat petugas mengevakuasi buaya dalam kolam penangkaran warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur. Hal tersebut dilakukan setelah buaya dari penangkaran lepas sejak tiga pekan lalu disertai adanya desakan dari pemilik kolam penangkaran agar predator tersebut segera dipindahkan.

Host: Camar Haenda

