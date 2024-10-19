...

Menanti Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati

Camar Haenda, Jurnalis · Sabtu 19 Oktober 2024 10:41 WIB
Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo menegaskan, Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun.
 
Hingga kini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani belum memberikan kepastikan kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini.
 
Sebelumnya, Prabowo dan Megawati disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
 
Host: Camar Haenda 
 

(fru)

