Wapres Ma’ruf Amin merespons potensi Pos Kementerian gemuk di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabinet Presiden terpilih Prabowo diperkirakan akan terdiri 46 Pos Kementerian, jumlah ini naik drastis, jika dibandingkan era Presiden Jokowi yang hanya 34 kementerian.

Wapres Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan jumlah kementerian di era Prabowo, namun mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News