Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Kantor Kemhan, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2024 17:30 WIB
Sejumlah Ketum Parpol menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kamis(17/10) siang. Terlihat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Kemudian, disusul oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
 
Pertemuan antara Ketua Umum Partai Politik tersebut digelar secara tertutup. Sebelumnya, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh juga hadir di Kantor Kemhan RI.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
 

(fru)

