Gelar Perpisahan dengan Seluruh Staf Wapres, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf dan Terima Kasih Sudah Membantu

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2024 16:37 WIB
Wapres Ma'ruf Amin menggelar silaturahmi dalam rangka perpisahan jelang purnatugas sebagai orang nomor dua di Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024. Silaturahmi itu dihadiri oleh para pegawai Sekretariat Wakil Presiden hingga awak media yang biasa meliput kegiatan Wakil Presiden.
 
Suasana haru pun menyelimuti seluruh pegawai dan media yang hadir pada silaturahmi yang digelar di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024). 
 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Febry Rachadi

