Hasil rapat paripurna pengesahan M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) langsung bersurat ke Presiden.

Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN ke Pemerintah. Sebelumnya, DPR RI menyepakati usulan Pemerintah terkait calon tunggal Kepala BIN M Herindra.

Kesepakatan itu, diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023, Kamis (17/10/2024) pagi.

