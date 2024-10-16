...

Ribuan Warga Nobar di Halaman DPRD Salatiga, Kecewa Timnas Indonesia Kalah dari China

Lurisa Lulu, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 10:11 WIB
Kemeriahan nobar pertandingan Timnas Indonesia melawan China pada kualifikasi putaran tiga Piala Dunia 2026 terlihat di halaman gedung DPRD Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (15/10/2024) malam. Hingar bingar keseruan yel-yel diteriakkan ribuan warga yang menyaksikan pertandingan tersebut.
 
Teriakkan gemuruh kian menggema saat Timnas Indonesia berhasil menjebol gawang China. Sayangnya, pendukung setia Timnas Indonesia harus menahan rasa kecewa lantaran harus mengakui keunggulan tuan rumah China dengan skor 2-1.
 
 
 
 
