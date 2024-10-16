Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkap Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka turut mendengarkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat acara pembekalan yang diadakan di Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Budi Arie juga mengungkap materi-materi yang diberikan Prabowo. Ketum Projo ini juga mengungkap jika Budi Gunawan juga ikut menghadiri pembekalan calon menteri kabinet ini.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Video Editor: Muarif Ramadhan

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News