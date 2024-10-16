...

Budi Arie Ungkap Isi Materi Pembekalan dari Prabowo, Singgung Geopolitik hingga Ekonomi

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 23:34 WIB
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkap Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka turut mendengarkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat acara pembekalan yang diadakan di Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
 
Budi Arie juga mengungkap materi-materi yang diberikan Prabowo. Ketum Projo ini juga mengungkap jika Budi Gunawan juga ikut menghadiri pembekalan calon menteri kabinet ini.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
