Menkumham Supratman Andi Agtas mengungkap isi pembekalan yang diberikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2024. Salah satu pesan yang disampaikan ialah bahwa APBN harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

Supratman juga mengungkap bahwa calon Menteri harus saling berkoordinasi menjalankan visi dan misi yang ditentukan.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Video Editor: Muarif Ramadhan

