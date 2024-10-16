Pimpinan MPR RI telah memberi undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024 kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Rabu (16/10). Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR RI yang telah memberinya undangan pelantikan dan akan menghadiri pelantikan tersebut.

JK turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan MPR RI periode 2024-2029 yang baru dilantik. Sementara, Ahmad Muzani meminta doa restu agar acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berjalan lancar.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Video Editor: Muarif Ramadhan

