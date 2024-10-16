...

Penampakan Ratu Narkoba Jambi Helen di Bareskrim Polri

Riana Rizkia, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 19:48 WIB
Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jambi berhasil menangkap bandar narkoba Jambi, Helen di wilayah Kembangan, Jakbar, 10 Oktober 2024 lalu. Helen juga melibatkan 3 saudara kandungnya untuk mengurus bisnis haram tersebut.
 
Total anak buah Helen yang ditangkap ada 6 orang dengan 2 lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan Jambi. Modus operandi jaringan Helen adalah dengan menjual narkoba menggunakan lapak.
 
Reporter: Riana Rizkia
 
 
 

