Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jambi berhasil menangkap bandar narkoba Jambi, Helen di wilayah Kembangan, Jakbar, 10 Oktober 2024 lalu. Helen juga melibatkan 3 saudara kandungnya untuk mengurus bisnis haram tersebut.
Total anak buah Helen yang ditangkap ada 6 orang dengan 2 lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan Jambi. Modus operandi jaringan Helen adalah dengan menjual narkoba menggunakan lapak.
Reporter: Riana Rizkia
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow