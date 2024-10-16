Wapres Ma'ruf Amin ikut merespons para calon menteri-menteri yang akan masuk di kursi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wapres mengatakan bahwa Prabowo ingin mengakomodir banyak pihak untuk masuk ke dalam pemerintahannya.

Dia berharap, semua yang dipanggil adalah orang-orang yang tepat masuk di pos sebagai menteri, wakil menteri, maupun kepala badan.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Febry Rachadi

(fru)

