Tanggapi soal Calon Menteri Prabowo, Wapres Ma'ruf: Mudah-mudahan Orang-orang yang Tepat

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 14:20 WIB
Wapres Ma'ruf Amin ikut merespons para calon menteri-menteri yang akan masuk di kursi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
 
Wapres mengatakan bahwa Prabowo ingin mengakomodir banyak pihak untuk masuk ke dalam pemerintahannya. 
 
Dia berharap, semua yang dipanggil adalah orang-orang yang tepat masuk di pos sebagai menteri, wakil menteri, maupun kepala badan.
 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Febry Rachadi

(fru)

