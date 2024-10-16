Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Ruas Indrapura - Kisaran Seksi 2 (Lima Puluh-Kisaran) dan Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Bagian Ruas Jalan Tol Betung Jambi, Asahan, Sumatera Utara pada hari ini Rabu (16/10/2024).

Untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Indrapura - Kisaran Seksi 2 dibangun sejak tahun 2018 dengan nilai investasi Rp 6,32 triliun.

Dengan adanya jalan tol tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru baik di Sumatera Utara maupun di Jambi.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

