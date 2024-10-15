...

Peluang Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 13:19 WIB
Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pendapatnya tentang peluang tim menghadapi China dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024.
 
Dalam sesi konferensi pers yang diadakan pada Senin, 14 Oktober 2024, Shin Tae-yong menyatakan bahwa kedua tim memiliki peluang yang sama untuk meraih kemenangan, yaitu 50:50. Menurutnya, tim yang mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baiklah yang akan menentukan hasil akhir laga nanti.
 
 
