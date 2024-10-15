...

Perang Bintang pada Laga China Vs Indonesia

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 12:21 WIB
Usai melawan Bahrain, Timnas Indonesia terbang ke Qingdao untuk menghadapi China pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini menjadi kesempatan skuad Garuda meraih tiga poin perdana.
 
China menghuni dasar klasemen Grup C karena menderita kekalahan di tiga laga Grup C. Namun Indonesia harus berhati-hati karena China diperkuat sejumlah pemain yang pernah tampil di liga top Eropa.
 
Siapa saja "pemain bintang" pada laga nanti?
 
Host: Kevin Pakan
 

(fru)

