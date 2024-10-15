Cagub DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membeberkan pertemuan dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Pramono mengaku bertemu Prabowo untuk meminta restu maju di Pilkada Jakarta 2024.

Mantan Mensesneg ini mengungkap juga akan bertemu juga dengan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Terkait rencana pertemuan Prabowo-Megawati, Pramono menyebut selalu terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Pramono menegaskan pertemuan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta

