Cagub DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membeberkan pertemuan dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).
Pramono mengaku bertemu Prabowo untuk meminta restu maju di Pilkada Jakarta 2024.
Mantan Mensesneg ini mengungkap juga akan bertemu juga dengan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Terkait rencana pertemuan Prabowo-Megawati, Pramono menyebut selalu terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Pramono menegaskan pertemuan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta
Reporter: Muhammad Refi Sandi
(rns)
