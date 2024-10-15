...

Sambangi Kertanegara, Pramono Diminta Rancang Pertemuan Prabowo-Megawati?

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 20:04 WIB
Cagub DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membeberkan pertemuan dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). 
 
Pramono mengaku bertemu Prabowo untuk meminta restu maju di Pilkada Jakarta 2024.
 
Mantan Mensesneg ini mengungkap juga akan bertemu juga dengan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
 
Terkait rencana pertemuan Prabowo-Megawati, Pramono menyebut selalu terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Pramono menegaskan pertemuan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 

(rns)

