Terungkap! PDIP Pecah 3 Faksi soal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 17:41 WIB
Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, mengungkap adanya 3 pendapat berbeda di internal PDIP terkait bergabungnya partai Banteng ke koalisi Pemerintahan Prabowo.
 
Bambang Pacul mengungkap meski ada 3 pendapat berbeda di internal partai PDIP belum ambil putusan untuk menjadi oposisi Pemerintahan Prabowo. Bambang Pacul pun tak masalah bila Prabowo belum memanggil kader PDIP.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 

(rns)

