Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, mengungkap adanya 3 pendapat berbeda di internal PDIP terkait bergabungnya partai Banteng ke koalisi Pemerintahan Prabowo.

Bambang Pacul mengungkap meski ada 3 pendapat berbeda di internal partai PDIP belum ambil putusan untuk menjadi oposisi Pemerintahan Prabowo. Bambang Pacul pun tak masalah bila Prabowo belum memanggil kader PDIP.

Reporter: Achmad Al Fiqri

