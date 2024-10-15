Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029, Minggu (20/10/2024). Polda Metro Jaya melakukan Operasi Zebra Jaya selama 14 hari ke depan.

Operasi ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. 2.939 personel dikerahkan untuk menertibkan lalu lintas selama operasi berlangsung.

Pelanggaran yang difokuskan seperti melawan arus, penyalahgunaan TNKB Diplomatik. Sebagai informasi, Operasi Zebra Jaya dilakukan dari 14 Oktober-27 Oktober 2024.

Reporter: Jessica Winoto

Produser: Akira AW

(fru)

