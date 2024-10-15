...

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra Jaya Jelang Pelantikan Presiden

Jessiva Winoto, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 11:48 WIB
Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029, Minggu (20/10/2024). Polda Metro Jaya melakukan Operasi Zebra Jaya selama 14 hari ke depan. 
 
Operasi ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. 2.939 personel dikerahkan untuk menertibkan lalu lintas selama operasi berlangsung.
 
Pelanggaran yang difokuskan seperti melawan arus, penyalahgunaan TNKB Diplomatik. Sebagai informasi, Operasi Zebra Jaya dilakukan dari 14 Oktober-27 Oktober 2024. 
 
 
Reporter: Jessica Winoto 
Produser: Akira AW

(fru)

