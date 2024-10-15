Tiang listrik yang roboh tertimpa pohon rambutan setinggi 5 meter ini menimpa dua rumah warga di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, minggu sore, akibat terjangan angin.

Angin puting beliung yang melanda ini juga menyebabkan atap 6 rumah yang berada di Kecamatan Bogor Barat tersebut beterbangan setelah dihempas kencangnya angin. Kencangnya angin sempat membuat warga panik.

Sampai saat ini petugas juga tengah mendata jumlah rumah warga lainnya yang terdampak bencana angin puting beliung ini.

Kontributor: Andi Firmansyah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News