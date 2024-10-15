...

Mengaku Polisi, 2 Pria Bersenjata Api Rampas Ponsel Warga di Bandung

Juhpita Meilana, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 09:00 WIB
Saat tiga pemuda asyik nongkrong, tiba-tiba datang dua orang menodongkan pistol ke arah mereka di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.
 
Sambil melontarkan makian, kedua orang yang membawa senjata api ini mengaku sebagai anggota polisi.
 
Menurut M. Galih, salah satu korban, pelaku datang ke lokasi untuk menceri rekan korban yang bermasalah dengan keduanya saat berkendara di jalan raya.
 
Tak terima, kedua pelaku membuntuti rekan korban hingga bertemu di kawasan Cicendo. Pelaku juga sempak memukuli salah satu rekan korban dan mengaku akan membawanya ke kantor polisi. 
 
Rupanya gertakan itu hanya modus belaka. Kedua pelaku justru merampas polisi milik para korban.
 
Usai kejadian yang viral di media sosial, korban yang masih trauma melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib.
 
Kontributor: Juhpita Meilani
 

(fru)

