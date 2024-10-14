...

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Sebanyak 27 Hari, Catat Tanggalnya

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 14 Oktober 2024 17:53 WIB
Pemerintah telah menyepakati, menetapkan, dan mengumumkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Kesepakatan itu ditetapkan melalui SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
 
SKB ditandatangani 3 menteri, yaitu Menag Yaqut Cholil Qoumas Wamenaker Afriansyah Noor, dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
 
Penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat pelaku ekonomi, pelaku wisata dan sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya di tahun 2025 
 
Reporter: Binti Mufarida
 

