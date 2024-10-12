Peluang melihat Kevin Diks bergabung dengan Timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Terbaru, bek tengah klub Denmark, FC Copenhagen, itu dilaporkan sudah berada di Indonesia, tepatnya Jakarta.

Keberadaan Kevin Diks di Jakarta diketahui setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan dirinya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (10/10/2024). Terlihat bek pemain berusia 28 tahun itu dijemput oleh tiga orang.

Foto-foto keberadaan Kevin Diks itu pertama kali diunggah oleh seorang warganet Indonesia di akun pribadinya, @ilan.alkatiri. Dia menyertakan lima foto dan satu video dari berbagai angle kamera dalam tiga postingan yang diunggah di akunnya.

Dalam dua foto yang diunggah olehnya, tidak menggunakan caption yang sesuai. Tapi, saat mengunggah video, dia menyisipkan lagu tema Liga Champions dan menyertakan keterangan: "Punten (permisi) aa pemain liga champions mau lewat dulu a," tulisnya.

Kedatangan Kevin Diks ke Jakarta bisa dibilang sedikit mengejutkan. Sebab, kepada media Denmark Bold DK beberapa waktu lalu, dia mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela Timans Indonesia.

Namun, Kevin Diks saat itu belum memberikan jawaban. Dia mengaku masih bimbang dan dilema karena masih menyimpan hasrat untuk memperkuat Timnas Belanda. Di satu sisi, Diks sadar dan harus realistis bahwa peluangnya kecil sehingga mempertimbangkan tawaran Indonesia.

