...

Beredar Foto Kevin Diks Tiba di Jakarta, Jalani Proses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 10:42 WIB
A A A
Peluang melihat Kevin Diks bergabung dengan Timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Terbaru, bek tengah klub Denmark, FC Copenhagen, itu dilaporkan sudah berada di Indonesia, tepatnya Jakarta.
 
Keberadaan Kevin Diks di Jakarta diketahui setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan dirinya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (10/10/2024). Terlihat bek pemain berusia 28 tahun itu dijemput oleh tiga orang.
 
Foto-foto keberadaan Kevin Diks itu pertama kali diunggah oleh seorang warganet Indonesia di akun pribadinya, @ilan.alkatiri. Dia menyertakan lima foto dan satu video dari berbagai angle kamera dalam tiga postingan yang diunggah di akunnya.
 
Dalam dua foto yang diunggah olehnya, tidak menggunakan caption yang sesuai. Tapi, saat mengunggah video, dia menyisipkan lagu tema Liga Champions dan menyertakan keterangan: "Punten (permisi) aa pemain liga champions mau lewat dulu a," tulisnya.
 
Kedatangan Kevin Diks ke Jakarta bisa dibilang sedikit mengejutkan. Sebab, kepada media Denmark Bold DK beberapa waktu lalu, dia mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela Timans Indonesia.
 
Namun, Kevin Diks saat itu belum memberikan jawaban. Dia mengaku masih bimbang dan dilema karena masih menyimpan hasrat untuk memperkuat Timnas Belanda. Di satu sisi, Diks sadar dan harus realistis bahwa peluangnya kecil sehingga mempertimbangkan tawaran Indonesia.
 
Host: Nata Arman
 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini