Partai Buruh Deklarasi Dukung RIDO, Said Iqbal: 87,5 Persen Buruh Jakarta Pilih RK-Suswono

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Jum'at 11 Oktober 2024 21:00 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi dukungan oleh Partai Buruh di Jakarta Internasional Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil - Suswono.
 
Untuk menang satu putaran pada Pilgub Jakarta. Partai yang dipimpin Said Iqbal Itu menyatakan, sebanyak 87,5 persen buruh memilih pasangan RIDO.
 
 
Produser: Febry Rachadi
Reporter:  Achmad Al Fiqri
Video Editor: Teguh Sugiarto

