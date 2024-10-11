Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi dukungan oleh Partai Buruh di Jakarta Internasional Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil - Suswono.
Untuk menang satu putaran pada Pilgub Jakarta. Partai yang dipimpin Said Iqbal Itu menyatakan, sebanyak 87,5 persen buruh memilih pasangan RIDO.
Produser: Febry Rachadi
Reporter: Achmad Al Fiqri
Video Editor: Teguh Sugiarto
(fru)
