Menlu Retno Marsudi mengecam keras serangan tentara zionis Israel di Lebanon Selatan yang melukai 2 personil pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia. Luka yang dialami 2 personel tersebut berasal dari luncuran peluru berasal dari tank Merkava IDF.

Retno Marsudi mengungkap 2 prajurit TNI mengalami luka ringan ketika jalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura.

Naqoura terletak di Selatan Lebanon, dalam area yang disebut blue line. Pasukan perdamaian PBB berada di kawasan tersebut di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung stabilitas Lebanon.

Reporter: Binti Mufarida & Raka novianto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News