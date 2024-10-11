...

Reaksi Jokowi Usai 2 Prajurit TNI di Lebanon Terluka Akibat Serangan Israel

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 11 Oktober 2024 18:00 WIB
Presiden Jokowi mengungkap kondisi 2 prajurit TNI yang tergabung pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) yang terluka akibat serangan Israel di Lebanon.
 
Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyebut 2 prajurit TNI mengalami luka ringan ketika jalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura.
 
Naqoura terletak di Selatan Lebanon, dalam area yang disebut blue line. Pasukan perdamaian PBB berada di kawasan tersebut di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung stabilitas Lebanon. 
 
 
