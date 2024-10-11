Presiden Jokowi angkat bicara terkait hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis (11/10) malam. Jokowi mengungkapkan rasa kecewanya karena Timnas Garuda gagal menang karena kebobolan di menit akhir dengan skor imbang.

Jokowi juga menyinggung wasit yang memimpin Ahmed Abu Bakar Al Kaf asal Oman. Indonesia seharusnya menang dengan skor 2-1 dan bertahan hingga 90+6, namun Bahrain justru mencetak gol sehingga menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Reporter: Binti Mufarida

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

