Persiapan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Togi Sinaga, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 13:00 WIB
Skuad Timnas Indonesia langsung menggelar latihan di Hamad Town Youth and Sports Ground. Dipimpin langsung pelatih Shin Tae-yong, para pemain menjalani latihan ringan dan pemantapan Teknik. Para pemain termasuk sejumlah pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri seperti Thom Haye, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan, dan Ivar Jenner, tampak hadir.
 
Dua pemain anyar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders juga sudah tiba di Bahrain dan langsung bergabung bersama skuad timnas. Sebelumnya/ skuad dan official Timnas Indonesia disambut hangat sejumlah pendukung yang sengaja datang ke bandara untuk menyambut tim kesayangannya.
 
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Bahrain di laga matchday ketiga ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis 10 oktober nanti. 
 
 
Host : Togi Sinaga

