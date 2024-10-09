Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku menyerahkan sepenuhnya jumlah kursi menteri dari Golkar kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Bahlil memberikan keleluasaan kepada Prabowo dalam memilih kader terbaik Golkar sebagai menteri.

Terkait jumlah kursi menteri untuk Golkar, Bahlil menyebut hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden. Namun, Bahlil mengaku senang jika Prabowo memberikan banyak kursi menteri bagi kader Golkar.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

