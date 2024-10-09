Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Prabowo Subianto telah meminta tim IKN dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melakukan paparan tentang pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.

Dasco mengatakan saat ini Prabowo sedang mengkaji keppres dan aturan-aturan turunannya terkait pembangunan IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut keppres terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya diteken presiden terpilih Prabowo Subianto.

Produser: Hendra Kaswara

Video Editor: Wahid

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News