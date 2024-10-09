...

Jokowi Makan Malam bareng Prabowo, Gerindra Ungkap Isi Pembahasan

Hendri Aprila, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan sambil santap malam dan berdiskusi di sebuah restoran di Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo tersebut. 
 
Dasco mengungkapkan bahwa keduanya membicarakan mengenai keberlanjutan program pemerintah.
 
Pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan dengan baik dan lancar.
 
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Hendri Aprila
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

