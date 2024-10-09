Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan sambil santap malam dan berdiskusi di sebuah restoran di Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo tersebut.

Dasco mengungkapkan bahwa keduanya membicarakan mengenai keberlanjutan program pemerintah.

Pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan dengan baik dan lancar.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Hendri Aprila

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News