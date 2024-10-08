...

Timnas Indonesia Tiba di Bahrain, Disambut Meriah oleh Suporter Setia

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 12:06 WIB
A A A
Para suporter langsung menyambut kedatangan Timnas Indonesia sesaat tiba di Bandara Internasional Bahrain. Dengan atribut merah putih, para penggemar Garuda menunjukkan sukacita dan mengabadikan momen kedatangan pemain idolanya.
 
Dalam momen tersebut, skuad Merah Putih tampak bahagia disambut antusias para penggemar. Dukungan dari suporter diharapkan menjadi suntikan semangat untuk melakoni pertandingan selanjutnya.
 
Indonesia akan melakoni laga ketiga Grup C melawan Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, mengatakan bahwa saat ini kondisi pemain dan tim sangat solid, dan optimis dapat meraih poin penuh.
 
Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Lima hari kemudian, skuad Merah Putih akan berlaga di Stadion Qingdao pada 15 Oktober melawan China.
 
Host: Kevin Pakan 
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini