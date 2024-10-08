Para suporter langsung menyambut kedatangan Timnas Indonesia sesaat tiba di Bandara Internasional Bahrain. Dengan atribut merah putih, para penggemar Garuda menunjukkan sukacita dan mengabadikan momen kedatangan pemain idolanya.

Dalam momen tersebut, skuad Merah Putih tampak bahagia disambut antusias para penggemar. Dukungan dari suporter diharapkan menjadi suntikan semangat untuk melakoni pertandingan selanjutnya.

Indonesia akan melakoni laga ketiga Grup C melawan Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, mengatakan bahwa saat ini kondisi pemain dan tim sangat solid, dan optimis dapat meraih poin penuh.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Lima hari kemudian, skuad Merah Putih akan berlaga di Stadion Qingdao pada 15 Oktober melawan China.

Host: Kevin Pakan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News