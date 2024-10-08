Cristiano Ronaldo menuju 1000 gol setelah mencetak gol di laga Al Nassr vs Al Orobah di lanjutan pekan keenam Liga Arab Saudi 2024-2025, Sabtu 5 Oktober 2024 malam WIB. Berkat tambahan satu gol di laga semalam, Cristiano Ronaldo telah mengemas 905 gol di sepanjang karier profesionalnya.

Berhubung membutuhkan 95 gol lagi, sanggupkah ayah lima anak ini menembus 1000 gol? Jika sanggup menjaga kebugarannya, Cristiano Ronaldo bisa menembus 1000 gol terhitung dua musim lagi.

Asumsi ini berdasarkan performa Cristiano Ronaldo yang masih tajam di usia yang sudah tidak muda lagi. Musim lalu, kapten Timnas Portugal ini mengemas 44 gol dari 45 laga bersama Al Nassr di semua kompetisi.

Jumlahnya semakin banyak jika dihitung catatan gol bersama Timnas Portugal. Di sepanjang 2023 sampai Oktober 2024, eks pemain Juventus ini telah mengemas 14 gol bersama skuad Selecao das Quinas-julukan Timnas Portugal.

Bersama Al Nassr musim ini, Cristiano Ronaldo juga tampil garang. Dari sembilan pertandingan di semua kompetisi, Cristiano Ronaldo mengemas delapan gol dan tiga assist.

Karena itu, Cristiano Ronaldo mesti menjaga kondisi fisiknya demi menembus pencapaian di atas. Jika menembus 1000 gol, Cristiano Ronaldo akan menjadi pesepakbola pertama yang mencapai barier 1000 gol.

