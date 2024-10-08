...

Cetak Sejarah, Mees Hilgers Jadi Pemain Indonesia Pertama yang Main di Liga Eropa

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 12:32 WIB
Mees Hilgers mencatatkan sejarah. Empat hari setelah resmi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ia menjadi pemain Indonesia pertama yang beraksi di Liga Eropa. 
 
Mees Hilgers bermain sebagai starter ketika FC Twente diimbangi Fenerbahce pimpinan Jose Mourinho 1-1 dalam matchday kedua Liga Europa 2024/2025 di Grolsch Veste, Enschede, pada Jumat (4/10/2024) dini hari WIB.
 
Bek berusia 23 tahun itu berlaga selama 90 menit. Namun, Mees Hilgers harus mengantungi kartu kuning pada menit ke-59 setelah mendorong playmaker Fenerbahce, Dusan Tadic.
 
Sepanjang 90 menit, Mees Hilgers tampil lugas dan disiplin. Dalam satu momen, penetrasinya ke lini pertahanan lawan memancing gelandang Fenerbahce, Fred, untuk menjegalnya yang berbuah kartu kuning pada menit ke-41.
 
