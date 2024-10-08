Harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting mengalami penurunan, Selasa (8/10/2024). Penurunan harga ini terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Barat.

Cabai rawit merah yang semula tembus harga Rp80.000 per kg. Kini harga cabai rawit merah turun menjadi Rp40.000 per kg. Selain itu, harga bawang merah juga ikut mengalami penurunan. Semula dijual Rp40.000 per kg kini menjadi Rp25.000 per kg.

Penurunan diduga akibat daya beli masyarakat yang berkurang dan melimpahnya stok dari petani ke pedagang pasar.

Reporter: Nisa Sahib

Produser: Akira AW

(rns)

