Presiden Jokowi mengungkap investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum tercapai dari angka yang ditargetkan yaitu Rp100 triliun.

Jokowi menegaskan bahwa nilai investasi saat ini Rp58 triliun merupakan hasil seleksi dari pengajuan banyak investor.

Proses seleksi investor menjadi penting demi menyeleksi keseriusan para investor dalam pembangunan IKN. Jokowi meminta masyarakat untuk tetap optimistis mengawal pembangunan IKN.

Reporter: Atikah Umiyani

