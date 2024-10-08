Presiden Jokowi buka suara terkait ribuan hakim di seluruh Indonesia yang melakukan Gerakan Cuti Bersama pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Gerakan tersebut dilakukan karena para hakim ingin tunjangannya dinaikan.

Jokowi mengatakan bahwa kenaikan tunjangan para hakim masih dikaji oleh kementerian PAN-RB Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, ribuan hakim melakukan gerakan cuti bersama untuk memperjuangan kesejahteraan, independensi dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(rns)

