Harga beras terpantau mengalami kenaikan akhir pekan ini, Sabtu (5/10/2024). Hal ini pun dikeluhkan para pedagang lantaran penjualannya mengalami penurunan drastis dibanding sebelumnya. Kenaikan berlaku hampir di setiap produk beras, baik premium, medium, hingga beras murah.

Berdasarkan data Bapanas, harga beras premium meroket 4,26% menjadi Rp16.170 per kg. Begitu pun beras medium naik 4,34% menjadi Rp14.170 per kg.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Tangguh Yudha

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

