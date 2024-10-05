...

Jelang Debat Perdana Cagub-Cawagub Jakarta, Ini Persiapan Ridwan Kamil

Ari Sandita, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 21:00 WIB
A A A
Cagub Jakarta 2024, Ridwan Kamil mengatakan, tengah melakukan persiapan debat Cagub-Cawagub Jakarta 2024 pertama, pada Minggu (6/10/2024). Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai bertemu dengan ratusan relawan di Kantor DPD Golkar Jakarta pada Sabtu (5/10/2024).
 
Menurutnya, dirinya bakal melakukan pelatihan simulasi debat guna menghadapi debat pertama Cagub-Cawagub Jakarta. Diharapkan, saat debat nanti bisa berjalan dengan baik.
 
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Ari Sandita Murti
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

