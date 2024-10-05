Cagub Jakarta 2024, Ridwan Kamil mengatakan, tengah melakukan persiapan debat Cagub-Cawagub Jakarta 2024 pertama, pada Minggu (6/10/2024). Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai bertemu dengan ratusan relawan di Kantor DPD Golkar Jakarta pada Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, dirinya bakal melakukan pelatihan simulasi debat guna menghadapi debat pertama Cagub-Cawagub Jakarta. Diharapkan, saat debat nanti bisa berjalan dengan baik.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Ari Sandita Murti

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News