Stasiun Gondangdia Dipadati Penumpang yang Ingin Saksikan Puncak Perayaan HUT ke-79 TNI di Kawasan Monas

Muharlin Ahmad, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 18:00 WIB
Ratusan penumpang terlihat memadati Stasiun Gondangdia. Antrean penumpang terjadi di pintu masuk menuju peron stasiun.
 
Kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Jabodetabek yang akan pulang maupun pergi untuk menyaksikan puncak perayaan HUT ke-79 TNI yang diselenggarakan di Kawasan Monas.
 
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Muharlin
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

