Ratusan penumpang terlihat memadati Stasiun Gondangdia. Antrean penumpang terjadi di pintu masuk menuju peron stasiun.

Kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Jabodetabek yang akan pulang maupun pergi untuk menyaksikan puncak perayaan HUT ke-79 TNI yang diselenggarakan di Kawasan Monas.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Muharlin

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

