Vadel Badjideh memenuhi panggilan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024). Panggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani terkait dugaan pencabulan anak dan aborsi.

Vadel ditemani oleh dua kakaknya, serta tim kuasa hukumnya. Razman Arif Nasution, pengacara Vadel, menjelaskan bahwa kedatangan kliennya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum.

