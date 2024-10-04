Ima Mahdiah dari Fraksi PDI-P resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta masa jabatan 2024-2029, Jumat (4/10/2024).

Mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama menanggapi hal tersebut. Menurut Ahok penunjukkan Ima Mahdia sebagai Wakil Ketua DPRD sebagai proses regenerasi dan pilihan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri.

