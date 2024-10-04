Langit Monas dipenuhi ratusan drone. Pasukan jet tempur Tim Jupiter Aerobatik ikut menyerbu dengan formasi apik.

Sementara, pasukan Kopassus terjun bebas dari puncak Monas. Atraksi militer ini bagian dari simulasi gladi bersih peringatan HUT ke-79 TNI.

Ribuan personel TNI Angkatan Dara, Laut, dan Udara RI mempertontonkan keahlian khusus khas medan perang. Termasuk pasukan berkuda serta tim khusus yang melibatkan anjing pelacak dalam misi penyelamatan.

Sebagai penutup, konvoi ratusan kendaraan dan alat tempur melintas di pelataran Monas, lengkap dengan pasukan kendali.

Peringatan HUT ke-79 TNI akan digelar di Silang Monas, Jakarta, pada 5 Oktober 2024. Rencananya acara akan dipimpin Presiden Jokowi dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News