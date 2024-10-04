...

Ragam Atraksi Militer Pasukan TNI Warnai Langit Monas

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2024 10:40 WIB
Langit Monas dipenuhi ratusan drone. Pasukan jet tempur Tim Jupiter Aerobatik ikut menyerbu dengan formasi apik. 
 
Sementara, pasukan Kopassus terjun bebas dari puncak Monas. Atraksi militer ini bagian dari simulasi gladi bersih peringatan HUT ke-79 TNI.
 
Ribuan personel TNI Angkatan Dara, Laut, dan Udara RI mempertontonkan keahlian khusus khas medan perang. Termasuk pasukan berkuda serta tim khusus yang melibatkan anjing pelacak dalam misi penyelamatan.
 
Sebagai penutup, konvoi ratusan kendaraan dan alat tempur melintas di pelataran Monas, lengkap dengan pasukan kendali.
 
Peringatan HUT ke-79 TNI akan digelar di Silang Monas, Jakarta, pada 5 Oktober 2024. Rencananya acara akan dipimpin Presiden Jokowi dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat.
 
 

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

