9 Steward Luka-luka Dianiaya Suporter

Yuan Pangestu, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 12:30 WIB
nilah kengerian yang terjadi di laga persib kontra persija yang digelar di stadion si jalak harupat. Para suporter bertindak anarkis jelang laga berakhir. Flare-flare masuk ke dalam lapangan,sejumlah perangkat stadion turut dirusak.
 
Di akhir laga suporter masuk ke dalam lapangan dan menganiaya sejumlah steward yang berada di pinggir lapangan. Akibat insiden ini, sembilan steward dilaporkan terluka dan satu steward sempat dirawat di rumah sakit.
 
Kerusuhan terjadi  lantaran dipicu emosi dari para suporter kepada official persib dan sejumlah steward yang diduga lakukan intimidasi kepada bobotoh wanita di laga persib vs port fc.
 
 
