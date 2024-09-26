Inilah destinasi wisata Kemuning Sky Hills yang berada di dataran Tinggi Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di ketinggian 1500 mdpl wisatawan disajikan pemandangan indah hamparan hijau kebun teh dan juga Gunung Lawu.

Di tempat ini terdapat banyak lokasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satu wahana yang menarik wisatawan adalah jembatan kaca setinggi lebih dari 40 meter dengan panjang 125 meter berada di atas kebun teh.

Pengunjung diajak untuk merasakan sensasi berjalan di atas kaca yang dapat melihat ke bawah yang tentunya dapat memacu adrenalin anda. Meski lantai jembatan terbuat dari kaca namun wahana ini dijamin keamanannya

Untuk masuk ke kawasan wisata pengunjung membayar tiket sepuluh ribu rupiah. Sedangkan untuk mencoba wahana jembatan kaca pengunjung harus membayar tiga puluh ribu rupiah

Puas berselfie ria wisatawan bisa bersantai dan menikmati minuman dan makanan yang dijajakan di lokasi sembari menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Selain itu wisatawan juga dapat melihat paralayang yang terbang melintasi jembatan.

