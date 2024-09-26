Anak-anak ini nampak riang gembira saat mencoba berbagai macam permainan tradisional.

Mulai dari tarik tambang,lomba bakiak, bermain hulahoop, Enggrang, dan masih banyak lagi.

Kampung Lali Gadget berada di Desa Pagerngumbuk Wonoayu Sidoarjo, Jawa Timur.

Sesuai namanya tempat wisata ini membuat siapapun yang datang pasti akan lupa dengan keberadaan gadget atau handphone. Tak hanya permainan tradisional ditempat ini juga disediakan kolam air seperti suasana sungai yang ada di pedesaan.

Lokasi wisata ini diserbu warga karena selain masuknya yang gratis bisa menjauhkan anak dari ketergantungan gadget.

Host: Kevin Pakan

(fru)

