...

Serunya Permainan Tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur

Pramono Putra, Jurnalis · Kamis 26 September 2024 08:00 WIB
A A A
Anak-anak ini nampak riang gembira  saat mencoba berbagai macam permainan tradisional.
Mulai dari tarik tambang,lomba bakiak, bermain hulahoop, Enggrang, dan masih banyak lagi.
Kampung Lali Gadget berada di Desa Pagerngumbuk Wonoayu Sidoarjo, Jawa Timur.
 
Sesuai namanya tempat wisata ini membuat siapapun yang datang pasti akan lupa dengan keberadaan gadget atau handphone. Tak hanya permainan tradisional ditempat ini juga disediakan kolam air seperti suasana sungai yang ada di pedesaan.
 
Lokasi wisata ini diserbu warga  karena selain masuknya yang gratis bisa menjauhkan anak dari ketergantungan gadget.
 
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini