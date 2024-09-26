Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama berkeinginan untuk bisa bertemu. Namun, Puan menyebut belum terselenggaranya pertemuan tersebut karena kepadatan agenda masing-masing.
Sementara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pertemuan tersebut bakal segera dilakukan
Puan juga menyebut jika pertemuan Megawati dengan Prabowo akan dilakukan ditempat dengan suasana menyenangkan
Reporter: Felldy Utama
