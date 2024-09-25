Inilah sederet penyelamatan Marten Paes, sang kiper Timnas Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, aksi heroiknya membuat suporter Merah Putih histeris.

Di sosial media, meme-meme lucu bermunculan menggambar ketangguhan Paes di bawah mistar gawang. Ya... Marten Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi.

Saat ini tercatat ada 10 pemain naturalisasi yang mengisi starting line up Indonesia di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu.

Rata-rata para pemain memiliki darah Indonesia melalu orang tua atau dari garis keturunan kakek dan nenek mereka. Uniknya, semua tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Berikut darah Indonesia di 10 pemain naturalisi.

1. Maarten Paes : Kediri

2. Sandy Walsh : Surabaya

3. Jay Idzes : Semarang

4. Justin Hubner : Makassar

5. Calvin Verdonk : Meulaboh

6. Ivan Jenner : Jember

7. Nathan Tjoe a On : Semarang

8. Tom Haye : Solo

9. Ragnar Oratmangoen : Tanimbar

10. Rafael Struick : Semarang

