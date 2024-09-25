...

Darah Indonesia di 10 Pemain Naturalisasi

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 25 September 2024 10:37 WIB
A A A
Inilah sederet penyelamatan Marten Paes, sang kiper Timnas Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, aksi heroiknya membuat suporter Merah Putih histeris.
 
Di sosial media, meme-meme lucu bermunculan menggambar ketangguhan Paes di bawah mistar gawang. Ya... Marten Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi.
 
Saat ini tercatat ada 10 pemain naturalisasi yang mengisi starting line up Indonesia di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu.
 
Rata-rata para pemain memiliki darah Indonesia melalu orang tua atau dari garis keturunan kakek dan nenek mereka. Uniknya, semua tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
 
Berikut darah Indonesia di 10 pemain naturalisi.
 
1. Maarten Paes : Kediri 
2. Sandy Walsh : Surabaya
3. Jay Idzes : Semarang
4. Justin Hubner : Makassar 
5. Calvin Verdonk : Meulaboh
6. Ivan Jenner : Jember
7. Nathan Tjoe a On : Semarang
8. Tom Haye : Solo
9. Ragnar Oratmangoen : Tanimbar
10. Rafael Struick : Semarang
 
 
Host: Nata Arman
 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini