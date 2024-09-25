...

Film Beetlejuice 2 Bertahan di Puncak Box Office

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 25 September 2024 13:11 WIB
A A A
Film Beetlejuice 2 tetap bertahan di puncak Box Offiece pasar domestik Amerika Utara pekan ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Beetlejuice mampu bertahan di puncak Box Office meski mendapat tantangan dari film pendatang baru Transformers One.
 
Berdasarkan data Box Office hari ini, Beetlejuice 2 pekan ini bertahan dengan pendapatan USD26 juta dari 4,172 layar yang masih menayangkan film tersebut.
 
Meski angka tersebut menurun 49,4 persen dari pekan lalu, Beetlejuice 2 masih lebih unggul dibanding pendapatan Transformers One yang sebesara USD25 juta dari 3.978 layar di Amerika Utara.
 
 
Host: Nata Arman
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini