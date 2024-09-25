Film Beetlejuice 2 tetap bertahan di puncak Box Offiece pasar domestik Amerika Utara pekan ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Beetlejuice mampu bertahan di puncak Box Office meski mendapat tantangan dari film pendatang baru Transformers One.

Berdasarkan data Box Office hari ini, Beetlejuice 2 pekan ini bertahan dengan pendapatan USD26 juta dari 4,172 layar yang masih menayangkan film tersebut.

Meski angka tersebut menurun 49,4 persen dari pekan lalu, Beetlejuice 2 masih lebih unggul dibanding pendapatan Transformers One yang sebesara USD25 juta dari 3.978 layar di Amerika Utara.

Host: Nata Arman

(fru)

